चिराग पासवान ने कहा कि INDIA गठबंधन में शामिल पार्टियां इतनी महत्वाकांक्षी हैं कि वे गठबंधन को नुकसान पहुंचाकर भी एक-दूसरे को नीचा दिखाने से पीछे नहीं हटतीं। यह एक बार-बार होने वाला पैटर्न है। अगर आप बिहार विधानसभा चुनाव को देखें, तो वहां एक क्षेत्रीय पार्टी ने एक राष्ट्रीय पार्टी पर अपना दबदबा बनाने और उसे छोटा दिखाने की कोशिश की थी। ठीक उसी तरह, समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, जैसे बिहार विधानसभा चुनाव से पहले RJD ने अपने उम्मीदवार घोषित किए थे। इससे पता चलता है कि इस गठबंधन के भीतर न तो आपसी सम्मान है और न ही भरोसा।