केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान (Photo-ANI)
Congress-Samajwadi Party Alliance: उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां जोरो शोरों से शुरू कर दी है। इसी कड़ी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट बंटवारें को लेकर खींचतान चल रही है। कांग्रेस ने 100 से ज्यादा सीटें मांगी है, लेकिन सपा ने सिर्फ 26 सीटों की पेशकश की है। सपा-कांग्रेस में 26 सीटों के विवाद पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की प्रतिक्रिया सामने आई है।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस-समाजवादी पार्टी गठबंधन पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि जब किसी गठबंधन के भीतर इतनी अधिक बेचैनी और मतभेद हों - जहां समाजवादी पार्टी खुद 180 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ रही हो और कांग्रेस को केवल 26 सीटें दे रही हो - तो इसमें न तो कोई सम्मान है और न ही आत्म-सम्मान।
केंद्रीय मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह एक ऐसा गठबंधन है जो एक-दूसरे को नीचा दिखाकर, छोटा साबित करके और कमजोर बनाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। यही कारण है कि जनता बार-बार इन्हें नकार रही है। जिस तरह से SP-कांग्रेस गठबंधन ने उत्तर प्रदेश को 'गुंडा राज' (अराजकता) के हवाले कर दिया और राज्य को पूरी तरह बर्बाद कर दिया, उसी वजह से आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के साथ जुड़े गठबंधन के लिए जनता का समर्थन और मजबूत होता जा रहा है।
2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले समाजवादी पार्टी-कांग्रेस गठबंधन पर सपा नेता आज़म खान ने कहा कि इस पर फैसला लेना मेरे स्तर की बात नहीं है और मुझे नहीं लगता कि यह उनके स्तर की बात भी है। अब अगर वे ऐसा कह रहे हैं, तो ठीक ही होगा। हालांकि, इसे बड़ों पर छोड़ देना बेहतर होता।
चिराग पासवान ने कहा कि INDIA गठबंधन में शामिल पार्टियां इतनी महत्वाकांक्षी हैं कि वे गठबंधन को नुकसान पहुंचाकर भी एक-दूसरे को नीचा दिखाने से पीछे नहीं हटतीं। यह एक बार-बार होने वाला पैटर्न है। अगर आप बिहार विधानसभा चुनाव को देखें, तो वहां एक क्षेत्रीय पार्टी ने एक राष्ट्रीय पार्टी पर अपना दबदबा बनाने और उसे छोटा दिखाने की कोशिश की थी। ठीक उसी तरह, समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, जैसे बिहार विधानसभा चुनाव से पहले RJD ने अपने उम्मीदवार घोषित किए थे। इससे पता चलता है कि इस गठबंधन के भीतर न तो आपसी सम्मान है और न ही भरोसा।
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