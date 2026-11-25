इस बीच प्रदेश के दूसरे उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आगामी चुनाव में पार्टी की रणनीति और जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि भाजपा उत्तर प्रदेश में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए एक बड़ा जनादेश हासिल करेगी। ब्रजेश पाठक ने बताया कि सभी समुदायों के नेताओं ने यह संकल्प लिया है कि वे पूरे प्रदेश में एकजुट होकर काम करेंगे। सभी मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर भारी बहुमत के साथ राज्य में अपनी सरकार बनाए। बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले साल यानी 2027 के फरवरी या मार्च महीने में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। साल 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में लगातार दो बार शानदार जीत दर्ज की है। अब भाजपा के सामने सत्ता में हैट्रिक लगाने की चुनौती है।