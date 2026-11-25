इससे पहले भी इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी द्वारा कम सीटें दिए जाने की चर्चाओं पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। वहीं, समाजवादी पार्टी इस बात पर जोर दे रही है कि सीट बंटवारे का आधार जीतने के समीकरण होने चाहिए, न कि सीटों की संख्या। कांग्रेस सांसद ने कहा कि वे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से चर्चा करेंगे कि क्या सपा के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत आगे जारी रखनी चाहिए या नहीं। इमरान मसूद ने सपा पर पलटवार करते हुए कहा कि जब एक तरफ आप बातचीत कर रहे हैं और दूसरी तरफ उम्मीदवारों की घोषणा कर रहे हैं, तो इससे साफ पता चलता है कि आप गंभीर नहीं हैं।