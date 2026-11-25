Imran Masood (Photo-IANS)
Imran Masood Statement: उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर बात नहीं बन पा रही है। दोनों दलों के बीच चल रही बातचीत के दौरान ही समाजवादी पार्टी ने बीती रात 5 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी। सपा की इस सूची में सहारनपुर की दो विधानसभा सीटें भी शामिल हैं। इसके बाद यूपी कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद भड़क गए। इस बीच उन्होंने सपा की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए अब बसपा प्रमुख मायावती को साथ आने की सलाह दी है।
समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर चल रहे विवाद के बीच इमरान मसूद ने बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती को कांग्रेस के साथ आने का न्योता दिया है। एक समाचार चैनल से बातचीत के दौरान मायावती से जुड़े सवाल पर इमरान मसूद ने कहा कि, "बहनजी बहुत बड़ी नेता हैं और मैं तो चाहता हूं कि वे हमारे साथ आएं, मैंने कब मना किया है।" साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह अंतिम फैसला मायावती को ही करना है कि वे कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगी या नहीं।
इससे पहले भी इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी द्वारा कम सीटें दिए जाने की चर्चाओं पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। वहीं, समाजवादी पार्टी इस बात पर जोर दे रही है कि सीट बंटवारे का आधार जीतने के समीकरण होने चाहिए, न कि सीटों की संख्या। कांग्रेस सांसद ने कहा कि वे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से चर्चा करेंगे कि क्या सपा के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत आगे जारी रखनी चाहिए या नहीं। इमरान मसूद ने सपा पर पलटवार करते हुए कहा कि जब एक तरफ आप बातचीत कर रहे हैं और दूसरी तरफ उम्मीदवारों की घोषणा कर रहे हैं, तो इससे साफ पता चलता है कि आप गंभीर नहीं हैं।
दूसरी ओर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि अभी बातचीत जारी है और कांग्रेस ने कोई सीट स्वीकार नहीं की है। राजेंद्र पाल गौतम ने बातचीत के बीच सपा द्वारा 5 उम्मीदवारों की घोषणा करने को गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी पार्टी को खत्म करके कोई समझौता नहीं कर सकती। सहारनपुर का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि वहां सपा के विधायक हैं तो कांग्रेस के भी सांसद हैं। गौतम ने साफ किया कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव में 100 से अधिक सीटों की अपनी मांग पर अब भी कायम है।
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