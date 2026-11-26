इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में इकरा ने सीटों की सूची लीक होने के आरोपों पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सपा पर सूची लीक करने का आरोप लगाने वाली कांग्रेस के पास इसका कोई पक्का सबूत नहीं है। उनके मुताबिक, कांग्रेस ने पहले 181 सीटों की सूची सपा को दी थी। इसके बाद सोमवार को 131 सीटों की दूसरी सूची और उन 26 सीटों की जानकारी भी सार्वजनिक कर दी, जिन्हें सपा कांग्रेस को देने के लिए तैयार थी। इकरा ने कहा कि कांग्रेस में कुछ नेता सार्वजनिक रूप से बयान देना पसंद करते हैं, जबकि सपा अनुशासित पार्टी है। पार्टी नेतृत्व अपने नेताओं को बेवजह बयानबाजी से रोकता है।