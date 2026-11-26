सपा सांसद इकरा चौधरी और इमरान मसूद (Photo IANS)
Uttar Pradesh Seat Sharing: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर तनातनी बढ़ती जा रही है। दोनों दल INDIA गठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन सीटों को लेकर उनकी मांग और रणनीति अलग-अलग नजर आ रही है। सपा ने मंगलवार रात पांच उम्मीदवारों के नाम घोषित किए तो कांग्रेस ने इसे एकतरफा फैसला बताया। इस पर सपा सांसद इकरा चौधरी ने कांग्रेस और इमरान मसूद के बयानों पर खुलकर जवाब दिया। उन्होंने साफ कहा कि गठबंधन किसी एक नेता के अहंकार से बड़ा होता है।
इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में इकरा ने सीटों की सूची लीक होने के आरोपों पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सपा पर सूची लीक करने का आरोप लगाने वाली कांग्रेस के पास इसका कोई पक्का सबूत नहीं है। उनके मुताबिक, कांग्रेस ने पहले 181 सीटों की सूची सपा को दी थी। इसके बाद सोमवार को 131 सीटों की दूसरी सूची और उन 26 सीटों की जानकारी भी सार्वजनिक कर दी, जिन्हें सपा कांग्रेस को देने के लिए तैयार थी। इकरा ने कहा कि कांग्रेस में कुछ नेता सार्वजनिक रूप से बयान देना पसंद करते हैं, जबकि सपा अनुशासित पार्टी है। पार्टी नेतृत्व अपने नेताओं को बेवजह बयानबाजी से रोकता है।
इकरा चौधरी ने बताया कि बातचीत की शुरुआत में सपा ने कांग्रेस से साफ कहा था कि जिन सीटों पर उसके मौजूदा विधायक हैं, उन पर कोई समझौता नहीं होगा। कांग्रेस की पहली मांग थी कि 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजों को सीट बंटवारे का आधार न बनाया जाए। सपा इस बात पर सहमत हो गई थी। पार्टी 2024 के लोकसभा चुनावों और दोनों दलों के प्रदर्शन के आधार पर भी सीटों का विश्लेषण करने को तैयार है।
हालांकि, इकरा का कहना है कि 2022 के विधानसभा चुनाव सबसे हालिया विधानसभा चुनाव हैं। इसलिए यह देखना जरूरी है कि उस समय कौन सी सीटें क्यों हारी गईं। ऐसा किए बिना अगला चुनाव जीतने और सरकार बनाने की रणनीति तैयार करना मुश्किल होगा।
कांग्रेस के यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने कहा है कि पार्टी 403 विधानसभा सीटों में से 100 से कम सीटों पर समझौता नहीं करेगी। इस पर इकरा ने कहा कि सपा को अभी कांग्रेस की ओर से कोई तय ऊपरी या निचली सीमा नहीं बताई गई है। उन्होंने कहा कि सपा बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी बात चुनाव जीतने की क्षमता है। इकरा ने इस चुनाव को सपा के लिए करो या मरो की लड़ाई बताया।
कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद ने सीट बंटवारे को लेकर नाराजगी जताते हुए कहा था कि हम भिखारी नहीं हैं। उनके इस बयान पर इकरा चौधरी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इमरान मसूद से बड़ी है और गठबंधन भी किसी एक नेता से बड़ा होता है। उन्होंने कहा कि अगर किसी नेता को अपने चुनाव क्षेत्र में सीट छोड़नी पड़ती है तो इससे अगले चुनाव की राजनीतिक गणित प्रभावित हो सकती है। वह इस परेशानी को समझती हैं, लेकिन गठबंधन में व्यक्तिगत उम्मीदों और अहंकार से ऊपर उठकर फैसले लेने पड़ते हैं।
इकरा ने यह भी कहा कि इमरान मसूद पिछले एक साल से ज्यादा समय से इस तरह के बयान दे रहे हैं। कांग्रेस को अपने नेताओं को अनुशासन में रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि किसी एक व्यक्ति का अहंकार आहत होने का मतलब यह नहीं है कि गठबंधन कमजोर हो गया है।
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