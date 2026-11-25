महिला एवं बाल विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव लीना जौहरी ने कहा कि तकनीक की सफलता इस बात से तय होगी कि वह आम व्यक्ति का जीवन कितना आसान और सुरक्षित बनाती है। सरकारी सेवाओं में एआई का इस्तेमाल बढ़ाते समय लाभार्थियों की निजता, गरिमा और भरोसे की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि संवेदनशील विभाग में एक गलत प्रविष्टि किसी बच्चे को जरूरी पोषण सेवाओं से वंचित कर सकती है। वहीं, उत्पीड़न की शिकायत करने वाली महिला की जानकारी का खुलासा उसकी सुरक्षा को जोखिम में डाल सकता है। इसलिए कार्यकुशलता के साथ संवेदनशीलता और डेटा की शुद्धता जरूरी है। राज्य कर विभाग की प्रमुख सचिव कामिनी चौहान रतन ने कहा कि तकनीक के साथ अनुभव और मानवीय समझ भी जरूरी है।