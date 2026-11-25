UP Election 2027: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे की बातचीत के बीच सियासी पारा चढ़ गया है। सपा ने यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए पांच उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है, जिनमें चार मौजूदा विधायक शामिल हैं। इस ऐलान के बाद गठबंधन के भीतर की दरार चर्चा में आ गई है। सूची में कैराना से नाहिद हसन का नाम भी शामिल है।