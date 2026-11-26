कैंट प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह, चिलुआताल थानाध्यक्ष सूरज सिंह, सहजनवां थानाध्यक्ष संजय मिश्रा और उरुवा बाजार थानाध्यक्ष राजकुमार बरवार को पुलिस लाइन भेजा गया है। राणा प्रताप सिंह को चिलुआताल, रोहित उपाध्याय को सहजनवां और गोरखनाथ सरोज को उरुवा बाजार का प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है। इसके अलावा संदीप यादव को चुनाव सेल, दीनानाथ सरोज को एएचटी प्रभारी और मनोज कुमार पांडेय को कोतवाली में अतिरिक्त निरीक्षक की जिम्मेदारी दी गई है। एसएसपी ने सभी अधिकारियों को तत्काल नई तैनाती पर कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया है।