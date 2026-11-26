SP Congress Alliance: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। दोनों दलों के नेताओं के बयान अब खुलकर सामने आने लगे हैं। इस पर बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने तंज कसते हुए कहा कि सपा-कांग्रेस गठबंधन का हाल भी पहले जैसा हो सकता है। उन्होंने कहा कि सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों दलों के बीच जिस तरह मतभेद सामने आ रहे हैं, उन पर पूरी दुनिया की नजर है।