Clashes Between MP- MLA Supporters: बढ़नी में शनिवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) के भूमिपूजन कार्यक्रम में सांसद जगदंबिका पाल और शोहरतगढ़ विधायक विनय वर्मा के समर्थक आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। विवाद उस समय शुरू हुआ, जब विधायक मंच से संबोधन कर रहे थे। 19 करोड़ 66 लाख रुपये की लागत से बनने वाली स्वास्थ्य परियोजना का कार्यक्रम राजनीतिक खींचतान के चलते हंगामे में बदल गया। देखते ही देखते कार्यक्रम अखाड़ा में तब्दील हो गया।