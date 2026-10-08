AI Use In Cyber Fraud : अपनों की आवाज़ और चेहरे से धोखा न खाएं, खाली हो सकता है बैंक खाता

यह गैंग जब काल करता है तो शिकार होने वाला व्यक्ति जैसे ही काल रिसीव करता है उसके मोबाइल के कालर पर हुबहू उसके परिचित के आवाज में बात करता है। ज्यादातर मामलों में यह गैंग बेटा- बेटी या सगे रिश्तेदार बताकर खुद को बड़ी मुसीबत में होने का सूचना देते हैं और मदद के तौर पर मोटी रकम की मांग करते हैं। गैंग इतना शातिर है कि यह शिकार होने वाले व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर अपना इतना प्रभाव डाल देता है कि सामने वाला उसके सामने असहज हो जाता है।