‘ऐसा सांप चाहिए जो विषैला ना हो’, पति को सांप से डसवाने वाली पत्नी के केस का फैसला कब? अभियोजन पक्ष के किन गवाहों ने दिए बयान?

ADGC फरजाना मकसूद के मुताबिक, पुलिस जांच में सामने आया कि अमरदीप ने महमूदपुर सिखेड़ा निवासी सपेरे कृष्ण से 1000 रुपये में सांप खरीदा था। उसने सांप खरीदने के लिए माता के जागरण का बहाना बनाया था। कृष्ण यह सांप अपने नाना प्रीतमनाथ से लेकर आया था। दोनों ने अदालत में गवाही भी दी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, इसी सांप को बाद में अमित के शव के पास इस तरह रखा गया, जिससे उसकी मौत को सर्पदंश का रूप दिया जा सके। जांच पूरी कर 26 जून 2025 को कोर्ट में पुलिस ने आरोपपत्र दाखिल किया था। कोर्ट ने सभी साक्ष्यों और 12 गवाहों के बयानों पर विचार करने के बाद रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को अमित की हत्या और साक्ष्य छिपाने का दोषी ठहराया है।