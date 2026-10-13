NCC की महिला कैडेट्स के हाथों में रही गोरखपुर के ट्रैफिक की कमान, वाहन चालकों को किया जागरूक

SP ट्रैफिक ने वाहन चालकों से निर्धारित यू-टर्न का इस्तेमाल करने और रॉन्ग साइड वाहन नहीं चलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि गलत दिशा में वाहन चलाने से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ता है और यातायात भी प्रभावित होता है। बाजारों में सड़क किनारे बेतरतीब पार्किंग से जाम की समस्या पैदा होती है। ऐसे में लोगों को 100 से 200 मीटर की दूरी पर उपलब्ध निर्धारित पार्किंग में वाहन खड़ा कर पैदल बाजार जाने की आदत डालनी चाहिए।