गोरखपुर में खेत की जुताई पर विवाद, भतीजे की गोली मारकर हत्या

आरोप है कि इसके बाद रधई का एक अन्य भाई मौके पर पहुंचा और शिवम को गोली मारने के लिए उकसाया। इसी दौरान रधई ने शिवम पर फायरिंग कर दी। गोली उसके पेट में लगी। गंभीर रूप से घायल शिवम जान बचाने के लिए भागा, लेकिन कुछ दूर स्थित पुलिया के पास पहुंचते ही उसने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही हरपुर बुदहट के थानाध्यक्ष प्रशांत पाठक पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है और आरोपियों की तलाश की जा रही है।