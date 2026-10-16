लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं: गोरखपुर यूनिवर्सिटी में एबीवीपी कार्यकर्ताओं का उग्र प्रदर्शन

अभाविप कार्यकर्ताओं ने कहा कि निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक संस्था है, जो निर्धारित संवैधानिक प्रावधानों के तहत निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए जिम्मेदार है। चुनावी सुधारों और विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) जैसी प्रक्रियाओं को लेकर किसी भी प्रकार की आपत्ति दर्ज कराने के लिए संवैधानिक और कानूनी व्यवस्था उपलब्ध है। ऐसे मामलों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। संगठन ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध और असहमति का अधिकार सभी को है, लेकिन हिंसा और अराजकता के जरिए संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव बनाना उचित नहीं है।