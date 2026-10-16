गोरखपुर RTO में प्रशासन की छापेमारी: अनधिकृत व्यक्ति मिलने पर मचा हड़कंप, दलालों पर सख्ती के निर्देश

आरटीओ कार्यालय में वाहन पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस समेत विभिन्न कार्यों के लिए प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। ऐसे में अनधिकृत व्यक्तियों की मौजूदगी से आम लोगों को परेशानी होने और विभागीय कामकाज की पारदर्शिता प्रभावित होने की आशंका रहती है। प्रशासन की इस कार्रवाई को परिवहन कार्यालय में अनधिकृत गतिविधियों पर अंकुश लगाने की पहल के रूप में देखा जा रहा है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि कार्यालय परिसर में नियमों के विपरीत किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।