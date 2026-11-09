अखिलेश यादव SIR वापस लेने की मांग क्यों नहीं करेंगे? CM योगी बोले- यूपी में मुस्लिम वोटर 1.65 प्रतिशत बढ़े

योगी आदित्यनाथ ने बताया कि, उनकी सरकार और पार्टी की ओर से चुनाव आयोग को एक ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें पूछा गया है कि आखिर बड़ी संख्या में हिंदू मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से किस वजह से हटाए गए हैं। योगी ने दावा किया कि जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या बढ़ी है वहीं करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम सूची से कम हुए हैं। योगी ने कहा कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है इसलिए राज्य सरकार ने आयोग से इन नामों की जांच कर उन्हें वापस सूची में शामिल करने की अपील की है।