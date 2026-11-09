लखनऊ के प्रभु प्लाजा की 3 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, रजाई-गद्दों के गोदाम तक पहुंची लपटें, 5 दमकल गाड़ियों ने पाया काबू

घटना के समय जमघट के कारण पूरी मार्केट बंद थी। दोपहर करीब 3 बजे ग्राउंड फ्लोर से धुआं उठता दिखाई दिया जिसके बाद आसपास के लोगों ने पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी। आग की भयानकता को देखते हुए तुरंत दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। आग की लपटें और धुआं देखकर इलाके में अफरा-तफरी मच गई। सुरक्षा के लिहाज से आसपास के मकानों में रहने वाले लोगों को तुरंत बाहर निकाल दिया गया। फायर ब्रिगेड की टीमों ने करीब 1.30 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया।