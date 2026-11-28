मेहता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को उनकी दो बातें बहुत याद आएंगी। पहली, उनके चेहरे की हमेशा बनी रहने वाली मुस्कान और दूसरी, याचिका खारिज करते समय भी याचिकाकर्ता के प्रति उनका संवेदनशील व्यवहार। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा 29 नवंबर को न्यायिक सेवा से रिटायर होंगे। शनिवार सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर उनका आखिरी कार्यदिवस था।