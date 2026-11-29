विश्लेषण के मुताबिक, अगर 2011 की जनगणना के आधार पर आबादी के हिसाब से सीटों का बंटवारा किया जाता है तो कुछ राज्यों की लोकसभा सीटें घट सकती हैं। इनमें तमिलनाडु को सबसे ज्यादा नुकसान होने का अनुमान है। यहां लोकसभा की 7 सीटें कम हो सकती हैं। वहीं केरल की 5 और आंध्र प्रदेश की 4 सीटें घटने का अनुमान है। इसके अलावा ओडिशा और पंजाब की संसदीय सीटों में भी कमी आ सकती है।