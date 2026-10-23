क्या BJP के बिना भी चल पाएंगे अन्नामलाई? निकाय चुनाव से तमिलनाडु की सियासत में धमाकेदार एंट्री की तैयारी

इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए DMK के एक सीनियर नेता ने कहा कि अन्नमलाई प्रबल विरोधी बन सकते हैं। मीडिया की उन पर निगाह रहती है। वह लोगों को आकर्षित करने में सभी सफल रहे हैं। जो काम बड़े नेता एक बड़ी टीम के साथ करते हैं, वही काम अन्नमलाई विधानसभा में अकेले कर सकते हैं। वह हाजिरजवाबी में माहिर हैं। कोयंबटूर के एक वरिष्ठ आरएसएस नेता ने कहा कि अन्नामलाई की समस्या राजनीतिक क्षमता की कमी नहीं है। उनके सबसे बड़े विरोधी भी उन्हें संभावित रूप से प्रभावशाली विधायी प्रदर्शन करने वाला नेता मानते हैं। समस्या ध्यान खींचने और ऐसी पार्टी खड़ी करने के बीच की दूरी है, जो उस ध्यान को थामे रख सके। सालों तक उनके भाषणों को वह श्रोता मिलता रहा, जिसे भाजपा पहले से जुटा चुकी थी। अब उन्हें श्रोता खुद जुटाना है, उन्हें रोके रखने के लिए मनाना है और आखिर में उनसे वोट मांगना है।