India UN Response to Pakistan: यूएन में भारत का पाकिस्तान पर करारा हमला: कहा- जो अपनों को न बचा सके, वह भारत को उपदेश न दे

पाकिस्तान में फिर से जबरन धर्मांतरण और अपहरण की वारदातें चर्चा में हैं। सिंध के हैदराबाद में बाकायदा एक संवाद में हिंदू लड़कियों के अपहरण, जबरन धर्म परिवर्तन और शादी के मामले उठाए गए। पूर्व सांसद नीलम कुमारी ने बताया, कानून तो हैं, लेकिन लागू कोई नहीं करता। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के विशेषज्ञों ने भी सचेत किया है कि कानूनी सुरक्षा की कमी और दबाव की वजह से हिंदू और ईसाई लड़कियां खासी परेशान हैं। 2025 की रिपोर्ट मानें तो 75% अगवा और जबरन धर्म बदलने के मामले हिंदुओं से जुड़े हैं, जिनमें से 80% सिंध में ही हुए। हाल ही में बलोचिस्तान से एक नाबालिग हिंदू लड़की मिली, जिसे जबरन ब्याह दिया गया था। सिंध हाई कोर्ट ने भी दो छोटी बहनों को परिवार के साथ लौटने की इजाजत दी।