Delhi AQI Today: जहरीली हवा की चपेट में राजधानी: दिल्ली-एनसीआर में GRAP-1 लागू, जानें कितना बढ़ा खतरा!

दिल्ली में सर्दियों की शुरुआत के साथ प्रदूषण हर साल बढ़ता है। पराली जलाने, वाहनों के धुएं, निर्माण कार्यों और मौसम की स्थिति से हवा और जहरीली हो जाती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि लंबे समय तक खराब हवा सांस की बीमारियों, आंखों में जलन और हृदय संबंधी समस्याओं को बढ़ा सकती है। बच्चों और बुजुर्गों को खास सावधानी बरतनी चाहिए। पिछले वर्षों में दीवाली के आसपास प्रदूषण चरम पर पहुंच जाता था। इस बार प्रशासन ने पहले से सतर्कता बढ़ा दी है।