फारूक अब्दुल्ला का विवादित बयान, बोले- पाकिस्तान की वजह से बचे हुए हैं कश्मीरी, वही उठा रहा कश्मीर का मुद्दा

उन्होंने कहा कि राजनीति में कई बड़े नेता आए और चले गए, लेकिन जब तक लोग एक साथ नहीं रहेंगे, तब तक अपने अधिकार हासिल नहीं कर पाएंगे। फारूक अब्दुल्ला ने भाजपा शासित राज्यों में घरों और दुकानों को तोड़े जाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि देश के दूसरे हिस्सों में लोगों की बस्तियां उजाड़ी जा रही हैं, घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं और दुकानें तोड़ी जा रही हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या यह सब किसी से छिपा है। उन्होंने केंद्र सरकार और भाजपा पर जम्मू-कश्मीर की विशिष्ट पहचान को कमजोर करने का आरोप लगाया। अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी पार्टी अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए संघर्ष जारी रखेगी। उन्होंने यह भी कहा कि अपने अधिकारों की मांग करना देश के खिलाफ होना नहीं है।