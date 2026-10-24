‘भतीजी की शादी में विवाद किया, मां-बहन से भी संपत्ति के लिए लड़ रहे’, CM चंद्रबाबू नायडू ने जगन मोहन रेड्डी पर कसा तंज

Andhra Pradesh Politics: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन.चंद्रबाबू नायडू ने वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख वाईएस जगन मोहन रेड्डी पर निशाना साधते हुए उनके परिवार से जुड़े विवादों का जिक्र किया। नायडू ने तंज कसते हुए कहा कि जगन रेड्डी का अपनी भतीजी की शादी को लेकर विवाद हुआ और अब वह अपनी मां व बहन के साथ भी संपत्ति को लेकर लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इन बातों के जरिए जगन रेड्डी के व्यवहार पर सवाल उठाए।