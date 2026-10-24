‘500 करोड़’ की ऑडियो क्लिप से महाराष्ट्र की सियासत में घमासान, मनोज जरांगे का दावा- मुझे मारने की रची जा रही साजिश

मराठा आंदोलनकारी मनोज जरांगे पाटिल। फाइल फोटो- पत्रिका
Maharashtra politics: महाराष्ट्र में 500 करोड़ रुपए की कथित ऑडियो क्लिप को लेकर राजनीतिक विवाद बढ़ गया है। मराठा आंदोलनकारी मनोज जरांगे पाटिल ने आरोप लगाया है कि इस मामले को सामने लाने के कारण उनकी जान को खतरा है और उनके घर पर हमला हो सकता है। उन्होंने क्लिप को लेकर शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) के नेता रामदास कदम पर सवाल उठाए। वहीं भाजपा विधायक प्रसाद लाड ने संजय राउत पर भाजपा और शिवसेना के बीच विवाद बढ़ाने की साजिश रचने का आरोप लगाया है।
मनोज जरांगे पाटिल ने कहा कि उन्होंने जो ऑडियो क्लिप सार्वजनिक की है, वह पहले ही वायरल हो चुकी थी। उनके मुताबिक रामदास कदम ने ही इस क्लिप को वायरल किया था। इसलिए रामदास कदम से पूछताछ होनी चाहिए। जरांगे ने कहा कि इस मामले में उनके पास मौजूद जानकारी की जांच होनी चाहिए और क्लिप के स्रोत की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लेनी चाहिए।
जरांगे पाटिल ने कहा कि यह बहुत बड़ा मामला है और इसे सामने लाने के लिए उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाली है। उन्होंने आशंका जताई कि इस मामले से जुड़ा बड़ा नेटवर्क उनके घर पर हमला कर सकता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें मारने की साजिश रची जा रही है। जरांगे ने कहा कि सरकार ने उनकी सुरक्षा में लगी पुलिस की एस्कॉर्ट व्यवस्था हटा दी। दशहरा रैली के दौरान भी उन्हें आखिर तक पुलिस एस्कॉर्ट नहीं दिया गया। उन्होंने मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है।
ऑडियो क्लिप को एआई से तैयार किए जाने के आरोपों पर भी जरांगे ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि क्लिप के असली होने को लेकर लोगों को भरोसा है। नवनाथ बन के आरोपों पर पलटवार करते हुए उन्होंने सवाल किया कि रकम 500 करोड़ की जगह 100 करोड़ रुपए भी होती, तो क्या यह छोटा मामला हो जाता? एकनाथ शिंदे की ओर से इस मामले में जवाब दिए जाने के बाद जरांगे ने कहा कि श्रीकांत शिंदे को इस मुद्दे पर बोलना है या नहीं, यह उनका अधिकार है। उन्होंने सवाल किया कि अगर श्रीकांत शिंदे की गलती नहीं है, तो वे चुप क्यों रहेंगे?
वहीं भाजपा विधायक प्रसाद लाड ने संजय राउत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा और शिवसेना के बीच विवाद पैदा करने की कोशिश कौन कर रहा है, इसकी एसआईटी को जांच करनी चाहिए। लाड ने संजय राउत के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग भी की। लाड ने कहा कि भाजपा ने 500 करोड़ रुपए से जुड़े दावे का कभी खंडन नहीं किया है। ऑडियो क्लिप की फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी, जिससे उसकी वास्तविकता का पता चल सके। उन्होंने आरोप लगाया कि इस क्लिप को संजय राउत ने तैयार कराया है और भाजपा के विधान परिषद सदस्य ने इसे मनोज जरांगे पाटिल तक पहुंचाया है। प्रसाद लाड ने कहा कि जांच पूरी होने तक सभी को धैर्य रखना चाहिए।
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