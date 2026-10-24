‘500 करोड़’ की ऑडियो क्लिप से महाराष्ट्र की सियासत में घमासान, मनोज जरांगे का दावा- मुझे मारने की रची जा रही साजिश

वहीं भाजपा विधायक प्रसाद लाड ने संजय राउत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा और शिवसेना के बीच विवाद पैदा करने की कोशिश कौन कर रहा है, इसकी एसआईटी को जांच करनी चाहिए। लाड ने संजय राउत के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग भी की। लाड ने कहा कि भाजपा ने 500 करोड़ रुपए से जुड़े दावे का कभी खंडन नहीं किया है। ऑडियो क्लिप की फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी, जिससे उसकी वास्तविकता का पता चल सके। उन्होंने आरोप लगाया कि इस क्लिप को संजय राउत ने तैयार कराया है और भाजपा के विधान परिषद सदस्य ने इसे मनोज जरांगे पाटिल तक पहुंचाया है। प्रसाद लाड ने कहा कि जांच पूरी होने तक सभी को धैर्य रखना चाहिए।