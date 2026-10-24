Patrika Explainer: भारत का GPS आखिर क्यों हुआ कमजोर? ISRO का नया Satellite कैसे बदलेगा Navigation System

NavIC satellite: भारत अपने स्वदेशी सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम NavIC को फिर से मजबूत करने की तैयारी कर रहा है। इसको लेकर 30 अक्टूबर को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) नई पीढ़ी के नेविगेशन सैटेलाइन NVS-03 को लॉन्च कर सकता है। बताया जा रहा है कि इस सैटेलाइट से भारत की क्षेत्रीय पोजिशनिंग व्यवस्था को दोबारा सक्रिय करने में मदद मिलेगी। दरअसल, NavIC के पास पोजिशनिंग सेवाएं देने के लिए जरूरी न्यूनतम चार ऑपरेशनल सैटेलाइट नहीं हैं। ऐसे में NVS-03 मिशन भारत के लिए बेहद अहम माना जा रहा है।