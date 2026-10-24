कर्नाटक में भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष की दबंगई, रिवॉल्वर-बंदूक से हवा में चलाईं छह गोलियां, वीडियो वायरल होने पर केस दर्ज

हवा में गोलियां चलाते हुए भाजपा नेता जीवन। फोटो- पत्रिका
Ayudha Puja Firing: कर्नाटक के चिक्कमगलूरु में आयुध पूजा के दौरान हवा में गोली चलाने का मामला सामने आया है। भाजपा युवा मोर्चा की नगर इकाई के अध्यक्ष जीवन के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। रिहायशी इलाके में गोलीबारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने अपने स्तर पर कार्रवाई शुरू की। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है।
पुलिस के अनुसार यह घटना शहर के कोटे एक्सटेंशन इलाके में आयुध पूजा के अवसर पर हुई। भाजपा नेता कोटे रंगनाथ के पुत्र जीवन पर आरोप है कि उन्होंने पूजा के बाद रिवॉल्वर और डबल बैरल बंदूक से हवा में छह गोलियां चलाईं। बताया गया है कि उन्होंने रिवॉल्वर से पांच और डबल बैरल बंदूक से एक गोली चलाई। हालांकि एक अन्य रिपोर्ट में पांच गोलियां डबल बैरल बंदूक और एक गोली रिवॉल्वर से चलाने की बात कही गई है।
गोलीबारी के दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने वीडियो बनाया, जो बाद में सोशल मीडिया पर प्रसारित हो गया। वीडियो सामने आने के बाद चिक्कमगलूरु नगर थाना पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस ने जीवन के खिलाफ शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई शुरू की है। पुलिस के अनुसार, सार्वजनिक स्थान पर इस तरह हवा में गोली चलाना लोगों की जान के लिए खतरा पैदा कर सकता है। रिहायशी इलाके में हुई इस घटना से स्थानीय लोगों में डर का माहौल बना। लोगों ने सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है।
पुलिस अब गोलीबारी में इस्तेमाल किए गए हथियारों की जांच कर रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि हथियारों के इस्तेमाल के लिए जरूरी अनुमति थी या नहीं। अधिकारियों के अनुसार, वीडियो और अन्य साक्ष्यों की जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।आयुध पूजा के दौरान हथियारों की पारंपरिक रूप से पूजा की जाती है, लेकिन इस मौके पर सार्वजनिक जगह पर गोली चलाने की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। फिलहाल मामले की जांच जारी है।
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