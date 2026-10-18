आंध्र प्रदेश में लोकतंत्र खतरे में? वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने उठाए सवाल, बोले- विपक्षी उम्मीदवारों को नामांकन से रोका जा रहा

YS Jagan Mohan Reddy: आंध्र प्रदेश में नगर निकाय चुनावों के नामांकन को लेकर YSRCP अध्यक्ष वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने से रोका जा रहा है और उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। साथ ही, उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग और पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए। YS Jagan Mohan Reddy: आंध्र प्रदेश में नगर निकाय चुनावों के नामांकन को लेकर YSRCP अध्यक्ष वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने से रोका जा रहा है और उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। साथ ही, उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग और पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए।

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