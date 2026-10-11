दिल्ली-चेन्नई IndiGo फ्लाइट में रखे एक पावर बैंक में लगी आग, हैदराबाद में कराई इमरजेंसी लैंडिंग

विमान में स्मॉक डिटेक्टर अलार्म बजते ही केबिन क्रू ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया। हालात काबू में आने पर फ्लाइट को चेन्नई के बदले हैदराबाद में इमरजेंसी लैंडिंग कराने का फैसला लिया गया। केबिन में धुआं उठता देख कुछ देर के लिए फ्लाइट में बैठे पैसेंजर्स घबरा गए लेकिन केबिन क्रू ने हालात संभाले और यात्रियों को शांत रखा। फ्लाइट सुरक्षित हैदराबाद में लैंड होने पर विमान में सवार यात्रियों ने राहत की सांस ली। बताया जा रहा है कि विमान में सवार सभी यात्री और क्रू सुरक्षित हैं।