Turkey Bus Accident: तुर्किये में भीषण सड़क हादसा, बस-ट्रक की टक्कर में 11 लोगों की मौत, 27 घायल

स्थानीय मीडिया में सामने आई तस्वीरों में यात्री बस सड़क किनारे लगे सुरक्षा अवरोधों के ऊपर पलटी हुई दिखाई दी। टक्कर में बस का अगला शीशा भी टूट गया। अधिकारियों के मुताबिक, हादसे की वजह अभी स्पष्ट नहीं है। दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई, इसका पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। हादसे के बाद राहत और बचाव कार्यों में तुर्किये की आपदा एवं आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी (AFAD), स्वास्थ्य विभाग, दमकल कर्मियों, पुलिस और जेंडरमेरी के जवानों ने हिस्सा लिया। ओजकान के मुताबिक, सभी संबंधित एजेंसियां आपसी समन्वय के साथ काम कर रही हैं। घटनास्थल पर कार्रवाई मुख्य लोक अभियोजक कार्यालय की निगरानी में जारी है। राष्ट्रपति के इनफार्मेशन डायरेक्टर बुरहानत्तिन दुरान ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है। उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। अधिकारियों ने फिलहाल टक्कर की वजह को लेकर कोई डिटेल जानकारी शेयर नहीं की है। हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है।