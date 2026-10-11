‘वोट चोरी बंद हो, SIR पर रोक लगे और ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें’ राहुल गांधी ने सरकार पर फिर साधा निशाना

कल के प्रदर्शन को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि दिल्ली में शांतिपूर्ण विरोध कर रहे युवाओं को पुलिस और बीजेपी से जुड़े लोगों ने पीटा। राहुल ने इस घटना की आलोचना करते हुए कहा कि वह ऐसा भारत नहीं चाहती, जहां शांतिपूर्ण विरोध करने वालों के साथ हिंसा हो। राहुल ने एक बार फिर से नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अजित डोभाल, ज्ञानेश कुमार और मोहन भागवत का नाम लेते हुए कहा कि वे देश की आवाज को दबा नहीं सकते।