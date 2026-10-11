Delhi Protest: सुप्रीम कोर्ट ने माना अवमानना का है मामला, गृह मंत्रालय सचिव और पुलिस आयुक्त को दो मामलों में जारी किए नोटिस

पहले मामले में सबसे अहम आरोप यह है कि अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान मेट्रो स्टेशन बंद किए। अवमानना याचिका दाखिल करने वालों का कहना है कि इस कदम से अदालत के आदेश का उल्लंघन हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इन आरोपों पर विचार करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया अवमानना का मामला बनता है।