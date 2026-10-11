11 अक्टूबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

Delhi Protest: सुप्रीम कोर्ट ने माना अवमानना का है मामला, गृह मंत्रालय सचिव और पुलिस आयुक्त को दो मामलों में जारी किए नोटिस

Contempt of Court: दिल्ली प्रदर्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना पर तीन वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस दिया है। अदालत ने पेशेवरों के काम में बाधा नहीं डालने का निर्देश दोहराया और दोनों मामलों की सुनवाई 13 अक्टूबर को तय की है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Gajanand Prajapat

Oct 11, 2026

Supreme Court on Sunday

सुप्रीम कोर्ट (फोटो-ANI)

Delhi Police: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिल्ली में प्रदर्शनों से जुडे मामले में अपने 9 अक्टूबर के आदेश के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए अहम कदम उठाया है। अदालत ने अवमानना ​​का प्रथम दृष्टया मामला पाया है। ऐसे में अवमानना ​​करने वालों को नोटिस जारी किया गया है।

इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय के सचिव गोविंद मोहन, दिल्ली पुलिस आयुक्त और दिल्ली मेट्रो रेल निगम की अध्यक्ष डी. थारा को नोटिस जारी किया गया है। अदालत ने संबंधित अधिकारियों से 13 अक्टूबर तक जवाबी हलफनामा और अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। फिलहाल अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने से छूट दी गई है।

दो मामलों में जारी किए अलग-अलग नोटिस

पहले मामले में सबसे अहम आरोप यह है कि अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान मेट्रो स्टेशन बंद किए। अवमानना याचिका दाखिल करने वालों का कहना है कि इस कदम से अदालत के आदेश का उल्लंघन हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इन आरोपों पर विचार करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया अवमानना का मामला बनता है।

इसके अलावा, बडे पैमाने पर लोगों को हिरासत में लिए जाने से जुडी बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) याचिका में भी अलग से नोटिस जारी किया गया है। इस याचिका में हिरासत की वैधता से संबंधित सवाल उठाए गए हैं। दोनों मामलों पर 13 अक्टूबर को सुनवाई होगी।

13 अक्टूबर को अगली सुनवाई

अदालत ने संबंधित अधिकारियों को 13 अक्टूबर तक जवाबी हलफनामा और अनुपालन रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है। जिन अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है, उनमें गृह मंत्रालय के सचिव गोविंद मोहन, दिल्ली पुलिस आयुक्त और दिल्ली मेट्रो रेल निगम की अध्यक्ष डी. थारा शामिल हैं।

वकीलों और पत्रकारों के काम पर रोक नहीं लगाने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट के लिखित आदेश में कामकाज की स्वतंत्रता को लेकर स्पष्ट निर्देश दिया गया है। अदालत ने कहा है कि वकीलों, पत्रकारों और अन्य पेशेवरों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से किसी भी तरह और किसी भी परिस्थिति में नहीं रोका जाना चाहिए। दिल्ली में प्रदर्शन से संबंधित कार्रवाई के बीच यह निर्देश खास महत्व रखता है।

CJP Protest: कोर्ट के फैसले का उल्लंघन, दिल्ली पुलिस को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, अगले आदेश तक मेट्रो पर रोक नहीं लगाने का आदेश

ये भी पढ़ें
SC Hearing CJP Protest

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

CJP

Supreme Court

Updated on:

11 Oct 2026 07:00 pm

Published on:

11 Oct 2026 06:18 pm

Hindi News / National News / Delhi Protest: सुप्रीम कोर्ट ने माना अवमानना का है मामला, गृह मंत्रालय सचिव और पुलिस आयुक्त को दो मामलों में जारी किए नोटिस

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

CJP

मुंबई में सड़क पर उतरे ठाकरे बंधु, पुलिस से टकराव के बीच आदित्य-तेजस का धरना, शिवसैनिकों की नारेबाजी से गरमाया माहौल

Aditya Thackeray protest
राष्ट्रीय

Turkey Bus Accident: तुर्किये में भीषण सड़क हादसा, बस-ट्रक की टक्कर में 11 लोगों की मौत, 27 घायल

Turkey News
राष्ट्रीय

दिल्ली पुलिस ने जारी किया अभिजीत दीपके से बातचीत का वीडियो, दादी के निधन पर मदद की पेशकश का दावा

CJP Protest news
राष्ट्रीय

दिल्ली-चेन्नई IndiGo फ्लाइट में रखे एक पावर बैंक में लगी आग, हैदराबाद में कराई इमरजेंसी लैंडिंग

overhead bin smoke
राष्ट्रीय

समुद्र का बढ़ता जलस्तर और तटीय कटाव बढ़ा रहे खतरा, भारत के कई राज्यों के तट संवेदनशील

Rising sea levels news
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.