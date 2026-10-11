‘राम-सीता’ पर टिप्पणी को लेकर स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा निशाने पर, हैदराबाद शो पर बजरंग दल ने दी खुली चेतावनी

इसके बाद शिंदे समर्थकों और शिवसेना से जुड़े लोगों ने उस जगह पर तोड़फोड़ की, जहां कार्यक्रम हुआ था। पास के एक होटल में भी नुकसान पहुंचाया गया। मामले में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया था। वहीं, शिवसेना सदस्यों की शिकायत के बाद मुंबई पुलिस ने कुणाल कामरा के खिलाफ FIR दर्ज की। कामरा ने कानूनी रास्ता अपनाया। मद्रास हाई कोर्ट से उन्हें अंतरिम अग्रिम जमानत मिली। उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में FIR को चुनौती भी दी और गिरफ्तारी से राहत प्राप्त की। अब हैदराबाद शो को लेकर उठा विवाद उनके सामने एक नई चुनौती बनकर आया है।