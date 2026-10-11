‘राम-सीता’ पर टिप्पणी को लेकर स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा निशाने पर, हैदराबाद शो पर बजरंग दल ने दी खुली चेतावनी

कुणाल कामरा के हैदराबाद शो पर विवाद (सोर्स- ANI)
Kunal Kamra Controversy: स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा एक बार फिर विवादों में हैं। इस बार मामला उनके हैदराबाद में होने वाले शो से जुड़ा है। बजरंग दल ने कार्यक्रम का विरोध करते हुए इसे रोकने की चेतावनी दी है। संगठन का आरोप है कि कुणाल कामरा ने भगवान श्रीराम और माता सीता के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं। इस विवाद के बीच हैदराबाद पुलिस से भी शिकायत की गई है।
बता दें कुणाल कामरा का शो हैदराबाद के ‘TGRTC कला भवन’ में आयोजित होना था। लेकिन कार्यक्रम से पहले बजरंग दल ने इसका विरोध किया। संगठन ने हैदराबाद पुलिस से शो की अनुमति नहीं देने की मांग की है।
बजरंग दल का कहना है कि वह इस कार्यक्रम को होने नहीं देगा। संगठन ने चेतावनी दी कि अगर शो जारी रहता है, तो उसके कार्यकर्ता और विश्व हिंदू परिषद (VHP) के सदस्य मिलकर विरोध करेंगे। इस बयान के बाद कार्यक्रम को लेकर तनाव बढ़ गया।
बजरंग दल ने कुणाल कामरा पर हिंदू देवी-देवताओं के बारे में आपत्तिजनक बातें कहने का आरोप लगाया है। संगठन का कहना है कि ऐसी टिप्पणियों से धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। इसी आधार पर उसने शो का विरोध किया है।
यह विवाद एक बार फिर कॉमेडी की सीमाओं पर सवाल खड़े करता है। एक तरफ कलाकारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा है। दूसरी तरफ धार्मिक आस्थाओं और भावनाओं के सम्मान की बात है।
बता दें कुणाल कामरा इससे पहले मार्च 2025 में भी बड़े राजनीतिक विवाद में घिर गए थे। अपने स्टैंड-अप स्पेशल 'नया भारत' के दौरान उन्होंने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा था। रिपोर्टों के मुताबिक, उन्होंने शिंदे के लिए 'गद्दार' शब्द का इस्तेमाल किया था।
इसके बाद शिंदे समर्थकों और शिवसेना से जुड़े लोगों ने उस जगह पर तोड़फोड़ की, जहां कार्यक्रम हुआ था। पास के एक होटल में भी नुकसान पहुंचाया गया। मामले में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया था। वहीं, शिवसेना सदस्यों की शिकायत के बाद मुंबई पुलिस ने कुणाल कामरा के खिलाफ FIR दर्ज की। कामरा ने कानूनी रास्ता अपनाया। मद्रास हाई कोर्ट से उन्हें अंतरिम अग्रिम जमानत मिली। उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में FIR को चुनौती भी दी और गिरफ्तारी से राहत प्राप्त की। अब हैदराबाद शो को लेकर उठा विवाद उनके सामने एक नई चुनौती बनकर आया है।
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