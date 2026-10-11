मुंबई में सड़क पर उतरे ठाकरे बंधु, पुलिस से टकराव के बीच आदित्य-तेजस का धरना, शिवसैनिकों की नारेबाजी से गरमाया माहौल

पुलिस की कार्रवाई के दौरान शिवसेना भवन के पास ठाकरे गुट के विधायक महेश सावंत और उनके समर्थक भी मौजूद थे। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेने की कोशिश की। इसके बाद आदित्य ठाकरे और तेजस ठाकरे मौके पर पहुंचे और सड़क पर बैठ गए। उनके समर्थन में शिवसैनिकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। वहीं, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के नेता अमित ठाकरे पुलिस कार्रवाई के बारे में जानकारी लेने शिवाजी पार्क पुलिस थाने पहुंचे। मनसे नेता संदीप देशपांडे भी शिवसेना भवन के पास मौजूद थे। प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई के चलते इलाके में तनाव बना रहा।