अमेरिका-ईरान के बीच फिर बढ़ा तनाव! तेल-गैस सप्लाई पर संकट, जानिए क्या कीमतों में होगी बढ़ोतरी?

Iran naval Blockade: मिडिल-ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। अब ओमान की खाड़ी में अमेरिकी सेना ने एक कमर्शियल कार्गो जहाज के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, यह जहाज ईरानी बंदरगाह से निकलने के बाद समुद्री नाकाबंदी से बचकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। अमेरिकी सेना ने पहले उसे कई बार चेतावनी दी। जब जहाज के चालक दल ने इन चेतावनियों को नजरअंदाज किया। इसके बाद अमेरिकी लड़ाकू विमान ने उसके पिछले हिस्से पर हमला कर दिया। इससे जहाज का प्रोपल्शन सिस्टम काम करना बंद कर गया।