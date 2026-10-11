पुतिन से बातचीत के बाद रूस को राहत देने की तैयारी में ट्रंप, पर अपनी ही पार्टी के दो सांसदों ने खोल दिया मोर्चा

बेकन का समर्थन इस मामले को और अहम बनाता है। इससे संकेत मिलता है कि रूस के साथ संबंधों और प्रतिबंधों को लेकर रिपब्लिकन पार्टी के भीतर भी एक राय नहीं है। दोनों सांसदों की कोशिश ऐसे समय हो रही है, जब रूस को लेकर अमेरिकी प्रशासन की नीति पर राजनीतिक बहस जारी है।