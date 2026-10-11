यमन में हूतियों की कैद में 77 UN कर्मचारी, 8 लोगों पर मौत की सजा का खतरा

इस बीच, मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच ने खुलासा किया है कि मानवीय सहायता और मानवाधिकार के काम से जुड़े कम से कम आठ लोगों के खिलाफ जासूसी के आरोप में आपराधिक मुकदमा चलाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इन आरोपों में दोषी पाए जाने पर मौत की सजा तक हो सकती है।