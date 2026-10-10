10 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

हूती विद्रोहियों के खिलाफ यमन की सेना की बड़ी कार्रवाई, 24 घंटे में 1400 से ज्यादा लड़ाके ढेर करने का दावा

Operation Dawn of Yemen: यमन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार ने दावा किया है कि ‘डॉन ऑफ यमन’ अभियान के तहत पिछले 24 घंटों में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर 2,750 से अधिक हमले किए गए। सेना के मुताबिक, इन हमलों में 1,400 से अधिक हूती लड़ाकों को निष्क्रिय किया गया है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Anand Shekhar

Oct 10, 2026

Operation Dawn of Yemen, Yemen Houthi Attack

ऑपरेशन डॉन ऑफ यमन (फोटो- Alarabiya)

Yemen Houthi Attack: यमन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार और प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल (PLC) ने ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। यमन की सेना का दावा है कि 'ऑपरेशन डॉन ऑफ यमन' सैन्य अभियान के तहत पिछले 24 घंटों में हूती विद्रोहियों के खिलाफ 2,750 से ज्यादा सटीक हमले किए गए हैं। इन हमलों में 1,400 से ज्यादा हूती लड़ाके मारे गए हैं, जबकि विद्रोहियों के 250 से ज्यादा लड़ाकू वाहन और भारी सैन्य उपकरण नष्ट कर दिए गए हैं।

24 घंटों में 2,750 से ज्यादा हमले, तोपखाने और हथियारों के डिपो नष्ट

यमनी सेना और PLC के सैन्य प्रवक्ता कर्नल माजिद अब्दुल्ला अल-नुजैली ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान विभिन्न मोर्चों पर हूती विद्रोहियों के मजबूत बंकरों, चौकियों, निगरानी केंद्रों, तोपखाने और हथियारों व गोला-बारूद के डिपो को सीधे हमलों में निशाना बनाया गया। इसके अलावा, हूती सैन्य समर्थन और आपूर्ति प्रणालियों को कमजोर करने के लिए यमनी सेना ने हूती नियंत्रित क्षेत्रों के भीतर गहराई तक सटीक हमले किए। उन्होंने लॉजिस्टिक्स हब और सैन्य सुदृढीकरण काफिलों को निशाना बनाया, जिससे विद्रोहियों के आपूर्ति नेटवर्क को भारी नुकसान पहुंचा।

1400 से ज्यादा लड़ाके मारे गए

सैन्य प्रवक्ता कर्नल अल-नुजैली ने बताया कि इन हमलों में 1,400 से ज्यादा हूती लड़ाके मारे गए। इसके अलावा 250 से ज्यादा लड़ाकू वाहन और सैन्य उपकरण पूरी तरह से नष्ट हो गए या बेकार हो गए। कर्नल अल-नुजैली ने कहा कि इन भारी नुकसानों ने हूती विद्रोहियों की सैन्य लामबंदी की क्षमता, फ्रंट लाइन पर सैनिकों को मजबूत करने की क्षमता और लड़ाई जारी रखने की क्षमता को कमजोर कर दिया है।

कई अहम ठिकानों पर किया कब्जा

हवाई हमलों और तोपखाने की गोलाबारी के साथ-साथ यमनी सेना ने जमीनी स्तर पर भी निर्णायक बढ़त हासिल कर ली है। प्रवक्ता कर्नल अल-नुजैली ने बताया कि जमीनी बलों ने हूतियों की रक्षात्मक पंक्तियों और बंकरों को सफलतापूर्वक भेद दिया है और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कई पहाड़ियों, निगरानी चौकियों और प्रशासनिक सुविधाओं पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया है।

क्या है ऑपरेशन डॉन ऑफ यमन?

यमन की राष्ट्रपति नेतृत्व परिषद के अध्यक्ष रशाद अल-अलीमी ने अक्टूबर 2026 की शुरुआत में ऑपरेशन डॉन ऑफ यमन शुरू करने की घोषणा की थी। सरकार ने कहा है कि इस अभियान का मकसद हूती विद्रोहियों के कब्ज़े वाले इलाकों को वापस लेना, सरकारी संस्थानों के अधिकार को बहाल करना और राजधानी सना पर फिर से नियंत्रण हासिल करना है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

10 Oct 2026 07:36 am

Published on:

10 Oct 2026 07:30 am

Hindi News / World / हूती विद्रोहियों के खिलाफ यमन की सेना की बड़ी कार्रवाई, 24 घंटे में 1400 से ज्यादा लड़ाके ढेर करने का दावा

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Russia US Diesel Deal: ट्रंप की रूस से डीजल डील पर बवाल, ऑस्ट्रेलिया ने साफ कहा-पुतिन को फायदा मंजूर नहीं

Trump Putin Russia Diesel Deal
विदेश

UAE के शारजाह तट पर पनामा के तेल टैंकर पर ड्रोन हमला, सभी 22 भारतीय क्रू मेंबर पूरी तरह सुरक्षित

MT GEM NO. 2 Attack
विदेश

Strait of Hormuz Crisis: ईरान संकट पर पुतिन-ट्रंप की बातचीत, होर्मुज में जहाजों पर शिकंजा; यमन में भी बढ़ा सैन्य तनाव

Strait of Hormuz Crisis
विदेश

सप्लाई चेन में मजदूरों का शोषण पड़ा भारी, कनाडा के नए नियमों से कंपनियों की बढ़ेगी जवाबदेही

Canada news
विदेश

‘हूती विद्रोहियों ने ईरान के कहने पर सऊदी अरब में नागरिक ठिकानों पर किए हमले!’, राजनीतिक विश्लेषक का दावा

Houthis missile strike
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.