हूती विद्रोहियों के खिलाफ यमन की सेना की बड़ी कार्रवाई, 24 घंटे में 1400 से ज्यादा लड़ाके ढेर करने का दावा

यमनी सेना और PLC के सैन्य प्रवक्ता कर्नल माजिद अब्दुल्ला अल-नुजैली ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान विभिन्न मोर्चों पर हूती विद्रोहियों के मजबूत बंकरों, चौकियों, निगरानी केंद्रों, तोपखाने और हथियारों व गोला-बारूद के डिपो को सीधे हमलों में निशाना बनाया गया। इसके अलावा, हूती सैन्य समर्थन और आपूर्ति प्रणालियों को कमजोर करने के लिए यमनी सेना ने हूती नियंत्रित क्षेत्रों के भीतर गहराई तक सटीक हमले किए। उन्होंने लॉजिस्टिक्स हब और सैन्य सुदृढीकरण काफिलों को निशाना बनाया, जिससे विद्रोहियों के आपूर्ति नेटवर्क को भारी नुकसान पहुंचा।