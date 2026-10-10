UAE के शारजाह तट पर पनामा के तेल टैंकर पर ड्रोन हमला, सभी 22 भारतीय क्रू मेंबर पूरी तरह सुरक्षित

केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राहत भरी खबर साझा करते हुए कहा कि शारजाह एंकरेज पर 22 भारतीय नाविकों को ले जा रहे पनामा ध्वज वाले कच्चे तेल के टैंकर 'MT GEM NO. 2' पर ड्रोन हमला किया गया था। उन्होंने कहा कि यह साझा करते हुए उन्हें बेहद राहत महसूस हो रही है कि जहाज पर मौजूद सभी 22 भारतीय नागरिक पूरी तरह सुरक्षित हैं। केंद्र सरकार पूरे घटनाक्रम और स्थिति पर लगातार निगरानी बनाए हुए है तथा नाविकों की सुरक्षा व कुशलता सुनिश्चित करने के लिए जहाज प्रबंधन कंपनी के साथ लगातार तालमेल बनाए हुए है।