Riyadh Airport Attack: रियाद एयरपोर्ट पर हमले से मचा हड़कंप, हूतियों पर जवाबी कार्रवाई की तैयारी में अमेरिका; जेलेंस्की पर भी भड़के ट्रंप

Riyadh Airport Attack
Iran Israel Conflict: मध्य पूर्व में जारी संघर्ष अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है, जहां एक हमले का असर कई देशों की सुरक्षा और वैश्विक राजनीति पर पड़ सकता है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हवाई अड्डे पर हुए हमले के बाद अमेरिका के संभावित सैन्य कदमों ने तनाव बढ़ा दिया है। दूसरी ओर, होर्मुज जलडमरूमध्य में तेल टैंकर से जुड़ी घटना ने समुद्री व्यापार की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की पर भी तीखा हमला बोला है।
सऊदी अरब की राजधानी रियाद में किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर दी है। उपलब्ध समाचार विवरण के मुताबिक, सऊदी नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने इस घटना में कम से कम 12 लोगों की मौत और 309 लोगों के घायल होने की जानकारी दी है। हालांकि, घटना की परिस्थितियों और हमले के जिम्मेदार पक्ष की स्वतंत्र पुष्टि जरूरी है।
हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी अरब के साथ सैन्य कार्रवाई में शामिल होने की संभावना जताई। उन्होंने ईरान के खिलाफ कार्रवाई के विकल्प पर भी विचार करने की बात कही। इस बयान से क्षेत्र में संघर्ष के और व्यापक होने की आशंका बढ़ गई है।
यमन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार की सेनाओं ने पिछले 24 घंटों में 1,900 से अधिक लक्षित सैन्य अभियान चलाने का दावा किया है। इस बीच अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, स्पेन और कनाडा ने अपने नागरिकों को रियाद हवाई अड्डे का इस्तेमाल करने से बचने की चेतावनी दी है। यह कदम सुरक्षा संबंधी जोखिमों को देखते हुए उठाया गया बताया गया है।
हालांकि, सैन्य अभियानों की संख्या अपने आप में उनके परिणामों या नुकसान का पूरा आकलन नहीं देती। मौजूदा हालात में हवाई यातायात, यात्रियों की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर नजर रखना महत्वपूर्ण होगा।
होर्मुज जलडमरूमध्य में एक तेल टैंकर को अज्ञात प्रक्षेप्य से निशाना बनाए जाने की खबर सामने आई है। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस (UKMTO) के अनुसार, जहाज पर आग लग गई। दूसरी ओर, ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने दावा किया कि एक सुपरटैंकर प्रतिबंधित मार्ग से गुजरते समय समुद्री बारूदी सुरंग से टकराया और उसमें विस्फोट हो गया।
इन दोनों विवरणों की परिस्थितियों और आपसी संबंध की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है। होर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक ऊर्जा व्यापार के लिए बेहद अहम समुद्री मार्ग है। यहां लंबे समय तक अस्थिरता रहने पर तेल की कीमतों, जहाजों के बीमा खर्च और अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति शृंखला पर दबाव बढ़ सकता है।
मध्य पूर्व के घटनाक्रम के बीच ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की की आलोचना करते हुए कहा कि यूक्रेन को नया राष्ट्रपति मिलना चाहिए। उन्होंने रूसी तेल रिफाइनरियों को निशाना बनाने वाली यूक्रेनी कार्रवाई पर भी आपत्ति जताई और इसे डीजल ईंधन की उपलब्धता से जुड़ी व्यापक समस्या के संदर्भ में रखा।
ट्रंप के मुताबिक, उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ 3 लाख टन से अधिक डीजल की आपूर्ति से संबंधित समझौता किया था। उन्होंने जेलेंस्की से रूसी रिफाइनरियों पर हमले रोकने का दबाव भी बनाया। हालांकि, इस कथित समझौते की शर्तों और आपूर्ति की स्थिति की स्वतंत्र पुष्टि जरूरी है।
रियाद में हमले, होर्मुज में टैंकर से जुड़ी घटना और यूक्रेन पर ट्रंप के बयानों ने अंतरराष्ट्रीय संकट की कई परतें उजागर की हैं। यदि सैन्य कार्रवाई का दायरा बढ़ता है, तो इसका असर क्षेत्रीय सुरक्षा के साथ ऊर्जा बाजार और कूटनीतिक संबंधों पर भी पड़ सकता है। फिलहाल, अमेरिका की संभावित रणनीति, सऊदी अरब की प्रतिक्रिया और समुद्री मार्गों की सुरक्षा आने वाले समय के प्रमुख मुद्दे रहेंगे।
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