Riyadh Airport Attack: रियाद एयरपोर्ट पर हमले से मचा हड़कंप, हूतियों पर जवाबी कार्रवाई की तैयारी में अमेरिका; जेलेंस्की पर भी भड़के ट्रंप

Iran Israel Conflict: मध्य पूर्व में जारी संघर्ष अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है, जहां एक हमले का असर कई देशों की सुरक्षा और वैश्विक राजनीति पर पड़ सकता है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हवाई अड्डे पर हुए हमले के बाद अमेरिका के संभावित सैन्य कदमों ने तनाव बढ़ा दिया है। दूसरी ओर, होर्मुज जलडमरूमध्य में तेल टैंकर से जुड़ी घटना ने समुद्री व्यापार की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की पर भी तीखा हमला बोला है।