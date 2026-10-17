आंध्र प्रदेश में निकाय चुनाव के नामांकन के दौरान बवाल, YSRCP का आरोप- उम्मीदवारों से मारपीट, पर्चे फाड़े; कई नेता हिरासत में

पार्टी का दावा है कि कई जिलों में नामांकन पत्र छीनने और फाड़ने के साथ वाहनों में तोड़फोड़ की घटनाएं भी हुईं। YSRCP की ओर से जारी बयान के मुताबिक, पलनाडु, वाईएसआर कडप्पा, तिरुपति, अन्नमय्या, कुरनूल, नंद्याल, नेल्लोर और प्रकाशम समेत कई जिलों में नामांकन प्रक्रिया के दौरान तनाव की स्थिति बनी रही। पार्टी ने राज्य निर्वाचन आयोग से उम्मीदवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और पुलिस व चुनाव अधिकारियों को निष्पक्ष कार्रवाई के निर्देश देने की मांग की है।