‘नीतीश कुमार के खिलाफ भी बोलते रहे’, अनंत सिंह की विधायकी खत्म कराने के लिए स्पीकर से मिले जदयू प्रदेश अध्यक्ष

अनंत सिंह को पार्टी से निकाले जाने के बाद पार्टी में बवाल मच गया है। पार्टी का एक पक्ष अनंत सिंह पर हुई इस कार्रवाई को सही ठहरा रहा है। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि पार्टी ने गलत फैसला लिया है। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक और नेता चंदन सिंह ने पार्टी के इस कदम को सही ठहराया है। वहीं, जेडीयू के पूर्व विधानपरिषद सदस्य वाल्मीकि सिंह ने अनंत सिंह का समर्थन किया है। वाल्मीकि सिंह का कहना है कि नीतीश कुमार के जाने के बाद पार्टी में उनके समर्थकों को धीरे-धीरे हटाया जा रहा है। पार्टी का यह कदम गलत था।