26 अक्टूबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

‘नीतीश कुमार के खिलाफ भी बोलते रहे’, अनंत सिंह की विधायकी खत्म कराने के लिए स्पीकर से मिले जदयू प्रदेश अध्यक्ष

JDU Action Against Anant Singh: JDU प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता समाप्त करने की मांग की है। उन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधियों के सबूत सौंपने का दावा करते हुए कहा कि अनंत सिंह पर जल्द कार्रवाई होगी।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

पटना

image

Gajanand Prajapat

Updated: 26 Oct 2026, 3:07 PM IST

Anant Singh MLA News

मोकामा विधायक अनंत सिंह (फोटो- IANS)

Anant Singh MLA Membership: अनंत सिंह को पार्टी से निकालने के बाद अब जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने के लिए बड़ा कदम उठा लिया है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने अनंत सिंह के खिलाफ कार्रवाई के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि अनंत सिंह की पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात करने पहुंचे थे और इस मामले में सभी सबूत सौंप दिए हैं।

विधानसभा अध्यक्ष से मिले उमेश कुशवाहा

उमेश कुशवाहा का कहना है कि अनंत सिंह की पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण उनको और उनकी पत्नी नीलम देवी को जेडीयू से निकाला गया था। अब अनंत सिंह की विधायकी रद्द करने के लिए उनके खिलाफ शिकायत लेकर विधानसभा अध्यक्ष से मिलने पहुंचे थे, लेकिन उस समय विधानसभा अध्यक्ष मौजूद नहीं थे। ऐसे में उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के सचिव से मुलाकात की और मामले से जुड़े सबूत सौंपे।

अनंत सिंह पर होगा क्विक एक्शन

पत्र देने के बाद मीडिया से बात करते हुए उमेश कुशवाहा ने बताया कि अनंत सिंह पर जल्द ही विधानसभा अध्यक्ष द्वारा एक्शन लिया जाएगा। उनके बयान से स्पष्ट है कि जेडीयू इस मामले को लेकर विधानसभा स्तर पर कार्रवाई की मांग कर रही है। हालांकि, अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता रद्द करने का अंतिम फैसला संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ही लिया जाएगा।

JDU में हो रही खिंचातान

अनंत सिंह को पार्टी से निकाले जाने के बाद पार्टी में बवाल मच गया है। पार्टी का एक पक्ष अनंत सिंह पर हुई इस कार्रवाई को सही ठहरा रहा है। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि पार्टी ने गलत फैसला लिया है। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक और नेता चंदन सिंह ने पार्टी के इस कदम को सही ठहराया है। वहीं, जेडीयू के पूर्व विधानपरिषद सदस्य वाल्मीकि सिंह ने अनंत सिंह का समर्थन किया है। वाल्मीकि सिंह का कहना है कि नीतीश कुमार के जाने के बाद पार्टी में उनके समर्थकों को धीरे-धीरे हटाया जा रहा है। पार्टी का यह कदम गलत था।

जन सुराज उम्मीदवार का किया था प्रचार

उमेश कुशवाहा के मुताबिक, पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की विधानपरिषद सीट पर जेडीयू ने नीरज कुमार को उम्मीदवार बनाया था। लेकिन अनंत सिंह ने उनका समर्थन करने के बजाय जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार डॉ. अनुज सिंह के लिए प्रचार किया। पार्टी इस कदम से नाराज थी। इसके अलावा उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अनंत सिंह लगातार पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बयान देते रहे हैं।

अनंत सिंह को निकाले जाने के बाद पार्टी में बवाल, JDU MLC बोले- यह कार्रवाई गलत

ये भी पढ़ें
anant singh

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

26 Oct 2026, 3:07 PM IST

Published on:

Hindi News / National News / ‘नीतीश कुमार के खिलाफ भी बोलते रहे’, अनंत सिंह की विधायकी खत्म कराने के लिए स्पीकर से मिले जदयू प्रदेश अध्यक्ष

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

महिला वकीलों के लिए हर अदालत में बनेगा अलग बार रूम, सभी राज्यों को सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश

Supreme Court on Sunday
राष्ट्रीय

मनोज जरांगे के बदले सुर, पहले एकनाथ शिंदे पर साध रहे थे निशाना, अब बोले- उनके लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार

manoj jarange
राष्ट्रीय

कौन हैं जज शुभम वर्मा, जिन्होंने राहुल गांधी को मानहानि केस में किया बरी? जानें शिक्षा से लेकर करियर तक की पूरी जानकारी

Judge Shubham Verma and rahul gandhi
राष्ट्रीय

खरगे के बयान पर निशिकांत दुबे का पलटवार, बोले- 100 चुनाव हारने के बाद भी सदमे से नहीं उबरी कांग्रेस

BJP MP Nishikant Dubey
राष्ट्रीय

रैली टालने की व्यापारियों की अपील पर राहुल गांधी ने दिया जवाब, बोले- मोदी जी से कहिए आरोपी नंबर 4 को हटाएं

Rahul Gandhi news
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.