‘नीतीश कुमार के खिलाफ भी बोलते रहे’, अनंत सिंह की विधायकी खत्म कराने के लिए स्पीकर से मिले जदयू प्रदेश अध्यक्ष

मोकामा विधायक अनंत सिंह (फोटो- IANS)
Anant Singh MLA Membership: अनंत सिंह को पार्टी से निकालने के बाद अब जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने के लिए बड़ा कदम उठा लिया है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने अनंत सिंह के खिलाफ कार्रवाई के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि अनंत सिंह की पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात करने पहुंचे थे और इस मामले में सभी सबूत सौंप दिए हैं।
उमेश कुशवाहा का कहना है कि अनंत सिंह की पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण उनको और उनकी पत्नी नीलम देवी को जेडीयू से निकाला गया था। अब अनंत सिंह की विधायकी रद्द करने के लिए उनके खिलाफ शिकायत लेकर विधानसभा अध्यक्ष से मिलने पहुंचे थे, लेकिन उस समय विधानसभा अध्यक्ष मौजूद नहीं थे। ऐसे में उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के सचिव से मुलाकात की और मामले से जुड़े सबूत सौंपे।
पत्र देने के बाद मीडिया से बात करते हुए उमेश कुशवाहा ने बताया कि अनंत सिंह पर जल्द ही विधानसभा अध्यक्ष द्वारा एक्शन लिया जाएगा। उनके बयान से स्पष्ट है कि जेडीयू इस मामले को लेकर विधानसभा स्तर पर कार्रवाई की मांग कर रही है। हालांकि, अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता रद्द करने का अंतिम फैसला संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ही लिया जाएगा।
अनंत सिंह को पार्टी से निकाले जाने के बाद पार्टी में बवाल मच गया है। पार्टी का एक पक्ष अनंत सिंह पर हुई इस कार्रवाई को सही ठहरा रहा है। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि पार्टी ने गलत फैसला लिया है। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक और नेता चंदन सिंह ने पार्टी के इस कदम को सही ठहराया है। वहीं, जेडीयू के पूर्व विधानपरिषद सदस्य वाल्मीकि सिंह ने अनंत सिंह का समर्थन किया है। वाल्मीकि सिंह का कहना है कि नीतीश कुमार के जाने के बाद पार्टी में उनके समर्थकों को धीरे-धीरे हटाया जा रहा है। पार्टी का यह कदम गलत था।
उमेश कुशवाहा के मुताबिक, पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की विधानपरिषद सीट पर जेडीयू ने नीरज कुमार को उम्मीदवार बनाया था। लेकिन अनंत सिंह ने उनका समर्थन करने के बजाय जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार डॉ. अनुज सिंह के लिए प्रचार किया। पार्टी इस कदम से नाराज थी। इसके अलावा उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अनंत सिंह लगातार पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बयान देते रहे हैं।
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