कौन हैं जज शुभम वर्मा, जिन्होंने राहुल गांधी को मानहानि केस में किया बरी? जानें शिक्षा से लेकर करियर तक की पूरी जानकारी

उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने वर्ष 2018 के मानहानि मामले में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बरी कर दिया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (विशेष मजिस्ट्रेट) शुभम वर्मा की अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि राहुल गांधी की टिप्पणी मानहानिकारक प्रकृति की नहीं थी। आइए जानते हैं कि जज शुभम वर्मा कौन हैं और उनका शैक्षणिक व न्यायिक करियर कैसा रहा है।