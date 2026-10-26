खरगे के बयान पर BJP के प्रदर्शन से भड़के संजय राउत, पूछा- हर जगह इजाजत ली है क्या?

इस दौरान मुंबई में संजय राउत ने कहा कि खरगे के बयान को बीजेपी ने नया मुद्दा बना लिया है और उसके नेता देशभर में प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि जब विपक्षी दल दिल्ली या मुंबई में प्रदर्शन करते हैं, तो उन्हें पुलिस से अनुमति लेनी पड़ती है। कई बार उन्हें हिरासत में भी लिया जाता है और बाद में शांति बनाए रखने के लिए बांड भरवाया जाता है।