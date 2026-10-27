1 नवंबर की रैली पर आमने-सामने भाजपा और कांग्रेस, शाहनवाज हुसैन बोले-राहुल गांधी चाहे रिटायर हो जाएं, मोदी को नहीं हटा सकते

भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के मुद्दे पर विपक्ष ने देश के लोगों को गुमराह किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की आदत संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करने की हो गई है। पहले निर्वाचन आयोग, फिर ईवीएम, एसआईआर और मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) को निशाना बनाया गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी हजारों लोगों के साथ मार्च निकाला गया। हुसैन ने कहा कि लोकतंत्र का मतलब केवल मतदान करना नहीं है, बल्कि संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना भी है। उन्होंने कहा कि संस्थाओं को इस तरह निशाना बनाना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं है।