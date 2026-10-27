Cyclone Arnab IMD Update: चक्रवात अर्नब’ पर IMD का ताजा अलर्ट: ओडिशा के कई जिलों में रेड अलर्ट

मौसम विभाग ने ओडिशा के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। गंजाम और गजपति जिलों में कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश की आशंका जताई गई है। इन दोनों जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक, अगले 24 घंटों में कोरापुट और मलकानगिरी में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। हवा के झोंकों की गति 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है।