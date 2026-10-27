JDU से निष्कासन के बाद भी MLA अनंत सिंह के तेवर बरकरार, MLC चुनाव पर बोले- हम जीतेंगे

बिहार विधान परिषद की 8 सीटों पर मंगलवार को मतगणना हो रही है। जिसमें 4 स्नातक और 4 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं। स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में पटना, दरभंगा, तिरहुत और कोसी सीट शामिल हैं. वहीं, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में पटना, दरभंगा, तिरहुत और सारण सीट शामिल है। बिहार एमएलसी चुनाव के रिजल्ट से मोकामा विधायक अनंत सिंह की प्रतिष्ठा भी जुड़ी है, क्योंकि पटना स्नातक सीट से जदयू प्रत्याशी नीरज सिंह का विरोध करने पर उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। उन पर जनसुराज प्रत्याशी अनुज सिंह का समर्थन करने का आरोप है।