अनंत सिंह से इंटरव्यू के दौरान महिला पत्रकार को दिखाई थी एके-47, दी गई थी सतर्क रहने की हिदायत

किसी भी रील में अनंत सिंह कैमरे पर अकेले शायद ही कभी दिखाई देते हैं। 2014 में जब चिंकी सिन्हा (तब 'ओपेन' पत्रिका की पत्रकार) उनका इंटरव्यू लेने बैठीं तो कमरे में उन दोनों के अलावा एक दर्जन लोग थे। इनमें कई हथियार लिए थे। एक उनका हैट लेकर आया, दूसरा काला चश्मा और तीसरा उनके लिए सिगरेट सुलगाने लगा। इसी बीच एक महिला भी कमरे में आ गई और बैठ गई। और तो और, इंटरव्यू के बीच में कुछ पल के लिए पालतू हाथी को भी कमरे में ले आया गया। चाय स्टील के गिलास में पिलाई गई। अपने आलेख में चिंकी ने बताया है कि इंटरव्यू शुरू होने से पहले ही उन्हें सतर्क रहने की हिदायत दी गई थी। इसके तुरंत बाद एक आदमी उन्हें एके-47 दिखाने लगा था। जब अनंत सिंह से पूछा गया, 'ये आपका है?' तो उनका जवाब था, 'हम सरकार हैं।'