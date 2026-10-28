Tamil Nadu Jail Break: जेल का दरवाजा खुला कैसे? 17 कैदियों की फरारी ने तमिलनाडु की सुरक्षा व्यवस्था की खोली पोल

17 Prisoners Escape Tamil Nadu: तमिलनाडु की थेनी जिले की एक जेल में सोमवार रात ऐसा घटनाक्रम हुआ, जिसने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। मिर्गी का दौरा पड़ने का कथित नाटक, ड्यूटी पर तैनात प्रहरी पर हमला और फिर मुख्य द्वार से 17 विचाराधीन कैदियों का फरार होना इस पूरी घटना ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया। हालांकि, भागने के कुछ ही घंटों बाद पुलिस ने तलाश तेज की और मंगलवार शाम तक 13 आरोपियों को दोबारा सलाखों के पीछे पहुंचा दिया।