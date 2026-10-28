अरुणाचल में 11200 MW के सियांग डैम प्रोजेक्ट पर क्यों भड़क उठा आदि समुदाय? कहा- जमीन छोड़ने से बेहतर मरना पसंद करेंगे

अपर सियांग और सियांग जिलों के लगभग 27 गांवों ने इस विशाल बांध परियोजना के विरोध में हाथ मिला लिया है। प्रस्तावित बांध का मुख्य जलाशय गेकू के पास बनाया जाना है, जो जिला मुख्यालय यिंगकियोंग से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शनों के कारण क्षेत्र में खेती बुरी तरह प्रभावित हुई है। ढलानों और नदी किनारे पैदा होने वाली पारंपरिक चावल की किस्में जैसे गेगोंग, ईटानगर, नगोटसुम और ताकर की खेती करने वाले किसान समय पर खेतों में नहीं जा पा रहे हैं। इसके अलावा विरोध प्रदर्शनों के कारण आदि समुदाय ने अपने सबसे महत्वपूर्ण त्योहार सोलुंग को सीमित करके केवल झंडा फहराने तक ही सीमित कर दिया है।